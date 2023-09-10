İletişim Başkanlığı'ndan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Sıfır Atık' toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Sıfır Atık: Yeşil Geleceği Kurgulamak ve Uygulamak" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Yeni Delhi'de "Sıfır Atık: Yeşil Geleceği Kurgulamak ve Uygulamak" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Trocadéro Forum Enstitüsü (TFI) Başkanı ve Kurucusu Ellen Wasylina, CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Dr. Valeria Giannotta, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hindistan Çevre, Enerji ve Dayanıklılık Başkanı Dr. Ashish Chaturvedi, "Why Waste Wednesdays" Vakfı Başkanı ve Kurucusu Dr. Ruby Makhija ve gazeteciler katıldı.

"İNSANLIĞIN ORTAK GELECEĞİNİ MUHAFAZA ADINA BAŞLATILMIŞ SORUMLULUK HAREKETİ"

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Dr. Valeria Giannotta toplantıda yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde çevre konularında farkındalığı artırmak, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak atıkları kontrol altına alabilmek üzere 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" Projesi'nin insanlığın ortak geleceği ve ortak evini muhafaza etmek adına başlatılmış sorumluluk hareketi olduğunu belirtti.

Giannotta, bu yaklaşımın, atıkların aslında birer enerji kaynağı olduğunu kabul ederek doğayla uyum içinde ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesini benimsemek olduğunu kaydetti.

Giannotta, dünyada "Sıfır Atık" uygulamasını yaygınlaştırmak için başta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere, "Sıfır Atık" idealine inanan devlet başkanlarının eşleri, bakanlar ve BM Temsilcisi ile geçen yıl eylülde küresel iyi niyet beyanı imzaladığını, 14 Aralık 2022'de ise BM Genel Kurulunun, Türkiye'nin ana sunucu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararını oydaşma ile kabul ettiğini hatırlattı.

Gianotta, Genel Kurulun aldığı bu kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildiğini da anımsattı.

HİNDİSTAN ÖRNEĞİ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hindistan Çevre, Enerji ve Dayanıklılık Başkanı Dr. Ashish Chaturvedi de 2014'te Hindistan'da başlatılan "Temiz Hindistan" hareketini anlatarak, geçen 10 yılda bu projenin, sorunu tamamen çözmemesine rağmen devasa bir dönüşüm gerçekleştirdiğini ve bazı şehirlerin hiç olmadığı kadar temizlendiğini aktardı.

Chaturvedi, atık sorununun bir anlamda refah problemi olduğuna işaret ederek, en çok atığın gelişmiş ülkelerde üretildiğine dikkati çekti.

"GERİ DÖNÜŞÜM TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Trocadéro Forum Enstitüsü (TFI) Başkanı ve Kurucusu Ellen Wasylina ise etkili atık dönüşümü için altyapı yatırımı yapılması ve eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

Hangi materyallerin ne kadar geri dönüştürülebilir olduğuna değinen Wasylina, geri dönüşümün tek başına yeterli olmadığını, daha iyisinin yapılabileceğini söyledi.

Why Waste Wednesdays Vakfı Başkanı ve Kurucusu Dr. Ruby Makhija da ülkelerin gelişmişlikleri, teknoloji ve sonuçları arasında denge kurulması gerektiğini ifade ederek, sorunların çözümünde kişisel farkındalığın ve bilinçli tüketimin önemli olduğunu belirtti.

SIFIR ATIK UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER PAYLAŞILDI

SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, özellikle 1997'de imzalanan Kyoto Protokolü'nden sonra çevre sorunlarının özel şirketleri de etkilediğini anlattı. Kanat, Türkiye'nin "Sıfır Atık" projesini, plastiğin azaltılması ve geri dönüştürülmesi konularındaki yerel ve ulusal uygulamalar ile projenin halka yayılması örneklerini dinleyicilerle paylaştı.