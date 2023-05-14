Başkan Erdoğan'la ilgili pes dedirten paylaşım!

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14 Mayıs 2023 Pazar 14:53:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 14:53:00

İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona geçit yok... Tokat iftirası yalanlandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Başkan Erdoğan'ın kendi torunu ile şakalaştığı görüntüler üzerinden üretilen, dezenformasyon içeren haberleri yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı sırada torunu Ahmet Akif ile şakalaştığı görüntüler üzerinden yapılan manipülasyona yönelik açıklama yaptı.

DMM, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Başkan Erdoğan'ın bir çocuğa tokat attığı iftirası ile paylaşılan dezenformasyon içeren haberlere yönelik paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yalanlama açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı." iddiası doğru değildir.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif ile şakalaştığı açıkça görülmektedir.

Etiketler : Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkan Erdoğan
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