İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona geçit yok... Tokat iftirası yalanlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Başkan Erdoğan'ın kendi torunu ile şakalaştığı görüntüler üzerinden üretilen, dezenformasyon içeren haberleri yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı sırada torunu Ahmet Akif ile şakalaştığı görüntüler üzerinden yapılan manipülasyona yönelik açıklama yaptı.
DMM, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Başkan Erdoğan'ın bir çocuğa tokat attığı iftirası ile paylaşılan dezenformasyon içeren haberlere yönelik paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yalanlama açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı." iddiası doğru değildir.
Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif ile şakalaştığı açıkça görülmektedir.
��"Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 14, 2023
��Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu ile şakalaştığı açıkça görülmektedir. pic.twitter.com/w04FYrITAJ
- Kuşadası'na 4 bin 200 turisti dev kruvaziyer getirdi
- İletişim Başkanlığı açıkladı... 17 yaşında oy kullanıyor iddiası yalan
- Emine Erdoğan'dan, seçim paylaşımı
- Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandılar
- Başkan Erdoğan'la ilgili pes dedirten paylaşım!
- Oy kullanan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama