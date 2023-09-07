İletişim Başkanlığı'ndan "DAEŞ'in Gaziantep'teki kampı" iddialarına cevap: Görüntüler Suriye'de çekildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili, "DAEŞ'in Türkiye'deki kilit isimlerinin Gaziantep'teki kampı" iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili, "DAEŞ'in Türkiye'deki kilit isimlerinin Gaziantep'teki kampı" iddiası doğru değildir.



İddiaya konu görüntüler, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'deki kampında çekilmiş ve 2014 yılında ele geçirilmiştir. Kampın Gaziantep'te... pic.twitter.com/Y6951oZWM3