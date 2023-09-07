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07 Eylül 2023 Perşembe 17:54:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 17:54:00

İletişim Başkanlığı'ndan "DAEŞ'in Gaziantep'teki kampı" iddialarına cevap: Görüntüler Suriye'de çekildi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "DAEŞ'in Türkiye'deki kilit isimlerinin Gaziantep'teki kampı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili, "DAEŞ'in Türkiye'deki kilit isimlerinin Gaziantep'teki kampı" iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Etiketler : İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi DAEŞ
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