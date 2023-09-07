İletişim Başkanlığı'ndan "DAEŞ'in Gaziantep'teki kampı" iddialarına cevap: Görüntüler Suriye'de çekildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "DAEŞ'in Türkiye'deki kilit isimlerinin Gaziantep'teki kampı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili, "DAEŞ'in Türkiye'deki kilit isimlerinin Gaziantep'teki kampı" iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili, "DAEŞ'in Türkiye'deki kilit isimlerinin Gaziantep'teki kampı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 7, 2023
İddiaya konu görüntüler, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'deki kampında çekilmiş ve 2014 yılında ele geçirilmiştir. Kampın Gaziantep'te... pic.twitter.com/Y6951oZWM3
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