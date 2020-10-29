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29 Ekim 2020 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 11:45:00

İletişim Başkanlığından 19.23'te İstiklal Marşı çağrısı

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İletişim Başkanlığı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 19.23'te tüm yurtta İstiklal Marşı okunması çağrısı yaptı.

İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 19.23'te tüm yurtta İstiklal Marşı okunması çağrısı yaptı.

Başkanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bugün 19.23’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Büyük Cumhuriyet Konseri” İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23’te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz.

Etiketler : iletişim başkanlığı istiklal marşı 29 ekim
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