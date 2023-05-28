İletişim Başkanlığı: Zarf ve oy pusulası sayısı rutin uygulamadır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Seçmen sayısında fazla oy pusulasının sandık kurullarına teslimi konusunda sosyal medyada manipülasyon yapıldığı tespit edilmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Seçmen sayısında fazla oy pusulasının sandık kurullarına teslimi konusunda sosyal medyada manipülasyon yapıldığı tespit edilmişti.
Daha önceki seçimlerde de olduğu üzere, seçmen sayısından daha fazla zarf ve oy pusulasının sandık kurullarına teslim edilmesi rutin bir uygulamadır.
Oy kullanma süreci tamamlandıktan sonra fazla oy pusulası ve zarf sayıları seçim sandık sonuç tutanağına işlenmektedir
Daha önceki seçimlerde de olduğu üzere, seçmen sayısından daha fazla zarf ve oy pusulasının sandık kurullarına teslim edilmesi rutin bir uygulamadır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 28, 2023
Oy kullanma süreci tamamlandıktan sonra fazla oy pusulası ve zarf sayıları seçim sandık sonuç tutanağına işlenmektedir.⬇️ pic.twitter.com/PLkOdFgeN2
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