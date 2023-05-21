"Zarf içine birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey konulmasın"

İletişim Başkanlığı: Zarf içine birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey konulmasın

14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medyada bilgi kirliliği devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71'inci sayısını yayımladı.

28 Mayıs seçimleriyle ilgili uyarıda bulundu.

Oyların geçersiz sayılmaması için zarfların içine birleşik oy pusulası dışında hiçbir şeyin konulmamasını istedi.

"TERÖRLE ETKİN MÜCADELEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER"



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada teröristbaşı Öcalan ile ilgili iddialara da tepki gösterildi.

AK Parti'nin, Öcalan'ın hapisten çıkması için 2 kez Meclis'e yasa önerisi getirdiği, CHP'nin ise bu tasarının yasalaşmasını engellediği iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Söz konusu tasarıların Öcalan'ın salıverilmesiyle ilgili değil terörle etkin mücadeleye ilişkin düzenlemeler olduğu belirtildi.

"YSK, bazı partilerin oyunu sisteme eksik giriyor" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı da belirtildi.

"YANLIŞ VERİ GÖSTEREN EKRAN YSK SİSTEMİNE DEĞİL, CHP SİSTEMİNE AİT"



İletişim Başkanlığı "Görseller incelendiğinde, yanlış veri gösteren ekranın YSK sistemine değil, CHP sistemine ait olduğu açıkça görülüyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın verileri bir siyasi partiden aldığı iddiasına gelince.

2 bin 500 çalışanla sahada ıslak imzalı seçim sonuç tutanaklarını toplayıp Anadolu Ajansındaki Seçim Takip Merkezi'ne gönderildiği, 300 personelin optik tanıyıcı sistemle sonuçları dijitalize ettiği ve abonelere aktardığı ifade edildi.

Tutanaklar arasında ayrım gözetilmediğinin altı çizildi.

İtirazların ardından Şanlıurfa, Batman ve Mersin'deki AK Parti ve HÜDA-PAR vekillerinin HDP ve İyi Parti'ye geçtiği iddialarının da doğru olmadığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, CNN INTERNATİONAL'A VERDİĞİ MÜLAKATTA, SİNAN OĞAN İLE İLGİLİ SÖZLERİNE YÖNELİK İDDİALAR...



Mülakatta Erdoğan'a Sinan Oğan'ın ikinci turda kendisine destekte bulunması halinde bir teklif sunup sunmayacağı sorulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ben bu tür pazarlıkları hiç sevmem" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Bu sözlerin yorum katılarak,"Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim şeklinde" servis edildiği vurgulandı.

Erdoğan'ın ise, böyle bir ifade kullanmadığı hatırlatıldı.