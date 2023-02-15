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İletişim başkanlığı paylaştı... İşte sosyal medyada dolaşan yalanlar ve gerçekler
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15 Şubat 2023 Çarşamba 01:55:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 01:55:00

İletişim başkanlığı paylaştı... İşte sosyal medyada dolaşan yalanlar ve gerçekler

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İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında dolaşan yalan bilgilerle mücadelesini sürdürüyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, söz konusu iddialar yalanlanırken gerçekler birer birer anlatılıyor.

İletişim Başkanlığı, Hatay'da ATM'lerin yağmalandığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu yağmalama haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFET BÖLGESİNDE ÇOCUKLAR KAYBOLUYOR" İDDİASI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında yer alan "Afet bölgesinde çocuklar kayboluyor" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Refakatsiz afetzede çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın refakatinde bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ana kadar 1114 çocuğun kimliklerinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

508 çcouğun kimlik kontrollerinin ve doğrulamasının yapıldıktan sonra ailelerine teslime dildiği ifade edilirken, 282 çocuğun kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

İSTANBUL'DA DENİZ SUYU NEDEN ÇEKİLDİ?

İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan deniz suyunun çekilmesinin depremin işareti olduğu iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : İletişim Başkanlığı dezenformasyon deprem

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