İletişim başkanlığı paylaştı... İşte sosyal medyada dolaşan yalanlar ve gerçekler

İletişim başkanlığı paylaştı... İşte sosyal medyada dolaşan yalanlar ve gerçekler

İletişim Başkanlığı, Hatay'da ATM'lerin yağmalandığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu yağmalama haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

��Hatay'da ATM'lerin yağmalandığı iddiası gerçek dışıdır.



��Depremde ATM'lerin bir kısmı hasar görmüş, bir kısmı da banka görevlileri tarafından boşaltılmıştır. pic.twitter.com/j1W2HEpCyF — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 14, 2023

"AFET BÖLGESİNDE ÇOCUKLAR KAYBOLUYOR" İDDİASI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında yer alan "Afet bölgesinde çocuklar kayboluyor" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Refakatsiz afetzede çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın refakatinde bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ana kadar 1114 çocuğun kimliklerinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

508 çcouğun kimlik kontrollerinin ve doğrulamasının yapıldıktan sonra ailelerine teslime dildiği ifade edilirken, 282 çocuğun kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

��Refakatsiz afetzede çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın refakatinde bulunmaktadır.



��Şu ana kadar 1114 çocuğun kimliği tespit edilmiş, 282 çocuğun kimliği henüz tespit edilememiştir. pic.twitter.com/h4ayEAAPgw — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 14, 2023

İSTANBUL'DA DENİZ SUYU NEDEN ÇEKİLDİ?

İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan deniz suyunun çekilmesinin depremin işareti olduğu iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır" ifadeleri kullanıldı.