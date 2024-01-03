İletişim Başkanlığı uyardı: Bu mesajı açmayın
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, cep telefonlarına gelen ‘e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Lütfen kontrol ediniz' mesajının dolandırıcılık amaçlı olduğu uyarısını yaptı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dolandırıcıların, kamu kurum ve kuruluşların adı, logolarını kullanarak cep telefonlarına kısa mesaj gönderdiği uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada; "Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır. Mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" denildi.
Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 2, 2024
➡️ Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi... pic.twitter.com/bnEv8qSISk
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