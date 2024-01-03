İletişim Başkanlığı uyardı: Bu mesajı açmayın

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dolandırıcıların, kamu kurum ve kuruluşların adı, logolarını kullanarak cep telefonlarına kısa mesaj gönderdiği uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada; "Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır. Mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" denildi.