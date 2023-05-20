İletişim Başkanlığı: Temmuzda en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak
Kaynak: AA
İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.
İletişim Başkanlığı, sosyal medyada memur maaşları ile ilgili iddialara yanıt verdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalına konuşan Çalışma Ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarıldı.
İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "️Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
��"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 19, 2023
➡️Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır. pic.twitter.com/5U9pDZ38Mm
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