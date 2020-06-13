İletişim Başkanlığı paylaştı! Haritadaki yeri ilk defa gösterildi

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13 Haziran 2020 Cumartesi 09:12:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 09:16:00

İletişim Başkanlığı paylaştı: İşte Antifa'nın Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmasını gösteren harita

Kaynak: AA

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İletişim Başkanlığı radikal sol örgüt Antifa Hareketinin Suriye'deki yerini de gösteren bir harita paylaştı.

İletişim Başkanlığı PKK/YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA ile ilgili örgütün 12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmasını gösteren bir harita paylaştı.

ANTİFA NEDİR?

Kökeni itibariyle "anti faşist" ifadesinin kısaltılmış hali olan Antifa hareketi, ilk olarak 1930'lu yıllarda Nazi Almanyası'nda ortaya çıktı.

Hareket, "Yeterince tepki gösterilseydi Adolf Hitler ve Naziler asla Almanya'nın başına gelemezdi." fikrine dayanırken, grup için "sol eğilimli", "anti-faşist" ve "militan siyasi aktivistler" gibi nitelendirmeler de kullanılıyor.

1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında, ABD'de Orta Batı bölgesi başta olmak üzere neo-Nazilere karşı örgütlenmeye başlayan hareket, esnek kadro yapısıyla bazı eyaletlerde büyümeye çalıştı.

Neo-Nazi, neo-faşist, beyaz ırkçı ve ırkçı hareketlere karşı çıkan hareket, son yıllarda dünyadaki konjonktüre de bağlı olarak, "alternatif sağa" karşı da bir direniş olarak öne çıktı.

2000'li yılların başından itibaren bir süre kabuğuna çekilen hareket, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından yeniden sokaklara çıktı.

Antifa, Trump'ın Ocak 2017'deki "başkanlık yemini" töreni döneminde birçok yerde protesto düzenlerken, 2017'de Virginia'nın Charlottesville kentinde beyazların üstünlüğünü savunanların gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarında bir kez daha sahaya indi.

Trump, Floyd'un öldürülmesinin ardından birçok kentte düzenlenen protestolardaki yağma ve şiddet olaylarından da Antifa'yı sorumlu tuttu ve hareketi "terör örgütü" ilan edeceğini belirtti.

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