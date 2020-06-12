12 Haziran 2020 Cuma 21:49:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 22:04:00
İletişim Başkanlığı paylaştı! İlk kez haritada yeri gösterildi
İletişim Başkanlığı radikal sol örgüt Antifa Hareketinin Suriye'deki yerini de gösteren bir harita paylaştı.
- İletişim Başkanlığı paylaştı! İlk kez haritada yeri gösterildi
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