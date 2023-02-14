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14 Şubat 2023 Salı 01:41:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 01:41:00

İletişim Başkanlığı paylaştı... Depremle ilgili yalan ve gerçekler

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İletişim Başkanlığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgi ve dezenformasyonlarla mücadelesini sürdürüyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi depremle ilgili olarak sosyal medyada yer alan yalan bilgilere dikkat çekti. Yapılan açıklamada, 'Tayvan arama kurtarma ekibi afetzedeye ulaşacakken Türk ekibi tarafından uzaklaştırıldı. Duruma sinirlenen ekip, ülkeyi terk etti.' iddiaları tamamen asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgi ve dezenformasyonlarla mücadelesini sürdürüyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada paylaşılan "Tayvan arama kurtarma ekibi afetzedeye ulaşacakken Türk ekibi tarafından uzaklaştırıldı. Duruma sinirlenen ekip, ülkeyi terk etti" iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bakanlık denetimindeki otellerin ivedilikle afetzedelere açılması için 6 Şubat'ta valiliklere resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu "Josef De Souza'nın afetzede bir kız çocuğunu evlat edindi" iddiasının da doğru olmadığını açıkladı.

Etiketler : Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı yalan haber

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