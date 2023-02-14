İletişim Başkanlığı paylaştı... Depremle ilgili yalan ve gerçekler

İletişim Başkanlığı paylaştı... Depremle ilgili yalan ve gerçekler

İletişim Başkanlığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgi ve dezenformasyonlarla mücadelesini sürdürüyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada paylaşılan "Tayvan arama kurtarma ekibi afetzedeye ulaşacakken Türk ekibi tarafından uzaklaştırıldı. Duruma sinirlenen ekip, ülkeyi terk etti" iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

"Tayvan arama kurtarma ekibi afetzedeye ulaşacakken Türk ekibi tarafından uzaklaştırıldı. Duruma sinirlenen ekip, ülkeyi terk etti." iddiaları tamamen asılsızdır.



Arama kurtarma sürecinde izlenen yol ve yöntem aşağıdaki gibidir.⬇️



⚠️Benzer iddialara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/S1IHGeoQcg — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 13, 2023

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bakanlık denetimindeki otellerin ivedilikle afetzedelere açılması için 6 Şubat'ta valiliklere resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

��Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlık denetimindeki otellerin ivedilikle afetzedelere açılması için 6 Şubat'ta valiliklere resmi yazı göndermiştir. pic.twitter.com/7BteZRHmDg — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 13, 2023

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu "Josef De Souza'nın afetzede bir kız çocuğunu evlat edindi" iddiasının da doğru olmadığını açıkladı.