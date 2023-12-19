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19 Aralık 2023 Salı 07:15:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 07:15:00

İletişim Başkanlığı: New York Times, Türk finansal sistemi hakkında yanıltıcı haber yapıyor

Kaynak: TRT Haber

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İletişim Başkanlığı, New York Times gazetesinde yer alan bir makalede Türk finansal sistemi hakkında gerçeklerin çarpıtıldığını açıkladı. Gazetenin, Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin manipülatif bilgileri yayımladığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, New York Times gazetesinde yer alan bir makalede Türk finansal sistemi hakkında yanıltıcı bilgilerin yer aldığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, 16 Aralık'ta Jo Becker ve Justin Scheck tarafından kaleme alınan makalede, Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin manipülatif bilgiler içerdiği belirtildi.

Açıklamada, Türk finansal sisteminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlendiği aktarıldı.

Bahse konu makalede geçen ilgili şirketin finansal faaliyetlerinin ayrıntılı bir şekilde incelendiği ve herhangi bir suistimalin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "İddiaya konu şirketin önemli bir finansal mal varlığı çıkışının olmaması da iddiaları çürütmektedir." denildi.

Etiketler : iletişim başkanlığı new york times türk finansal sistemi
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