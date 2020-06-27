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27 Haziran 2020 Cumartesi 22:24:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 22:24:00

İletişim Başkanlığı, katil Esed'in işlediği suçları deşifre etti

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İletişim Başkanlığı, Suriye'de yıllardır halkına zulmeden Esad rejiminin çocuklara karşı işlediği savaş suçlarının yer aldığı tabloyu paylaştı. BM raporunu baz alan paylaşımda, ''Suriye'de rejim tarafından çocuklara karşı işlenen savaş suçları'' ile ''saldırıya uğrayan ve askeri üs olarak kullanılan hastane ve okullar'' başlıklarıyla rejimin işlediği savaş suçları bir kez daha gözler önüne serildi.

İletişim Başkanlığı, Suriye'de yıllardır halkına zulmeden Esad rejiminin çocuklara karşı işlediği savaş suçlarının yer aldığı tabloyu paylaştı.

BM raporunu baz alan paylaşımda, ''Suriye'de rejim tarafından çocuklara karşı işlenen savaş suçları'' ile ''saldırıya uğrayan ve askeri üs olarak kullanılan hastane ve okullar'' başlıklarıyla rejimin işlediği savaş suçları bir kez daha gözler önüne serildi.

Paylaşılan verilere göre, rejim tarafından silah altına alınan çocuk sayısı 15, hapsedilen çocuk sayısı 2, öldürülen çocuk sayısı 723, kaçırılan çocuk sayısı ise 3.

Hastanelere ve okullara yönelik Esad rejiminin işlediği savaş suçlarıyla da ilgili İletişim Başkanlığı rakamları paylaştı.

Buna göre; 226 hastane veya okul rejim tarafından saldırıya uğradı, 10 hastane veya okul rejim tarafından askeri üs olarak kullanıldı.

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