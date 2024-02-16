VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu!
Türk savunma sanayisine övgü: "Kimse yan bakamayacak!"
İstanbul'daki son anket sonucunu açıkladı! Kurum mu İmamoğlu mu önde?
Bakan Fidan, Aliyev ile görüştü
''Türkiye'de sadece Ankaragücü'nün zemini bozukmuş algısı var''
Erzincan'daki maden kazasında yeni gelişme
16 Şubat 2024 Cuma 20:31:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 20:31:00

İletişim Başkanlığı: Herhangi bir canlı siyanüre bağlı olarak yaşamını yitirmedi

ABONE OL

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan içerikleri ifşa etmeye devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Facianın yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiasını da çürüttü.

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi.

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan dezenformasyonlara karşı harekete geçti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 113'üncü bültenini Erzincan özelinde çıkarttı.

Etiketler : dezenformasyon kuşlar ölmedi Facianın yaşandığı saha
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX