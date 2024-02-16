Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi.

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan dezenformasyonlara karşı harekete geçti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 113'üncü bültenini Erzincan özelinde çıkarttı.

Basın yayın organlarından servis edilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiası doğru değildir.



Bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı... pic.twitter.com/7E2WIzBKKa