Dezenformasyon Bülteni yayımladı

AA'da yer verilen habere göre, bültende, bazı sosyal medya hesaplarından, "Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü Çalışanlarının Listesi Olduğu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin manipülasyon içerdiği belirtildi.

"Afganistan'ın Kuzeyindeki Özbek ve Türkmen Bölgelerinde Özbekçe, Türkmence ve Türkçe Yasaklandı" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

"YSK Başkanlığında Partilerin Oy Pusulasındaki Yerlerinin Belirlendiği Kurada Hile İması" başlıklı haberlerin manipülasyon içerdiğine yer verilen bültende, şunlar kaydedildi:

"31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında siyasi partilerin yerlerinin belirlenmesi için 27 Ocak'ta, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapılmıştır. Kura çekimleri, basına açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiş ve hiçbir itiraz olmadan kayıt altına alınmıştır. Kura çekimi süresince iktidar partisi ve ana muhalefet partisi temsilcisi, YSK yetkililerinin yer aldığı kürsünün sonunda oturmuştur. Partilerin adı okunduktan sonra, parti temsilcilerinin sıra numaralarını içeren fanustan numara çekmeleriyle partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlenmiştir. İddia edilenin aksine AK Parti temsilcisinin kürsünün ardında bulunduğu yere fanus götürülmemiş, temsilci bulunduğu yerden kalkarak fanusun olduğu yere gitmiştir. Ayrıca ana muhalefet partisi CHP'nin temsilcisine kuranın çekileceği fanusun götürüldüğü görülmüştür ancak numara çekiminin herkesin görebileceği yerde olması, herhangi bir güvensizliğe sebep olmamıştır."

"Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, "Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesine ilişkin ABD Kongresi'ndeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır. Onay süreci, ilgili uçaklara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatların taleplerini de içermektedir. Teklif ve Kabul Mektupları ulaştıktan sonra takvim üzerinde çalışmalara başlanacaktır. Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir." ifadelerine yer verildi.

"EMEKLİLİK BAŞVURULARININ KASITLI BEKLETİLDİĞİ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bültende, "Türk-Yunan Orduları Ortak Devriye Yapacak", "Türk Vatandaşlarının Doğdukları Yere Geri Gönderilmelerinin Güvenli Olmayacağı Sonucuna Varıldı" iddialarının da doğru olmadığı aktarıldı.

"SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Maaş Kısıtlaması Getirildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, şu ifadelere yer verildi:

"5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesi gereğince Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için kişinin yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması gerekmektedir. Bu hüküm kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uygulanmaktadır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 57'nci maddesi uyarınca Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerle birlikte SSK ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerin prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması gerekmektedir. Prim borcu olan sigortalılara bağlanacak aylıkların prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılması düzenlemesi yıllardır uygulanmakta olup, haberde belirtildiği gibi son aylarda yürürlüğe sokulan bir uygulama olduğu ve emeklilik başvurularının kasıtlı olarak bekletildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Bültende, "Beni Süheyla Mezarlığı Altından Geçen Tünel, Hamas'ın Üst Düzey Yetkilileri Tarafından Kullanıldı ve 7 Ekim Saldırıları Buradan Yönetildi" iddiasının da doğru olmadığı kaydedildi.