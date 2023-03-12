"Tarım arazilerine konut inşa ediliyor" iddiası da boş çıktı

İletişim Başkanlığı açıkladı... "Tarım arazilerine konut inşa ediliyor" iddiası yalanlandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan "Depremden sonra TOKİ'nin Adıyaman'da yapacağı konutlar, tarım arazilerine inşa ediliyor." iddiası gerçek dışı olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "TOKİ'nin Adıyaman'da inşa edeceği konutların arazisinin birinci derece tarım alanı vasfı yoktur ve zemin etüt çalışmaları yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yer alan yanlış haberlerle mücadelesini sürdürüyor. Son olarak bazı yayın kuruluşlarında yer alan "Depremden sonra TOKİ'nin Adıyaman'da yapacağı konutlar, tarım arazilerine inşa ediliyor." iddiası da yalanlandı.
Yapılan açıklamada, "TOKİ'nin Adıyaman'da inşa edeceği konutların arazisinin birinci derece tarım alanı vasfı yoktur ve zemin etüt çalışmaları yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
"Depremden sonra TOKİ'nin Adıyaman'da yapacağı konutlar, tarım arazilerine inşa ediliyor." iddiası gerçek dışıdır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 11, 2023
��TOKİ'nin Adıyaman'da inşa edeceği konutların arazisinin birinci derece tarım alanı vasfı yoktur ve zemin etüt çalışmaları yapılmıştır. ⬇️ pic.twitter.com/frbpMcqfvq
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