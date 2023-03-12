"Tarım arazilerine konut inşa ediliyor" iddiası da boş çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yer alan yanlış haberlerle mücadelesini sürdürüyor. Son olarak bazı yayın kuruluşlarında yer alan "Depremden sonra TOKİ'nin Adıyaman'da yapacağı konutlar, tarım arazilerine inşa ediliyor." iddiası da yalanlandı.



Yapılan açıklamada, "TOKİ'nin Adıyaman'da inşa edeceği konutların arazisinin birinci derece tarım alanı vasfı yoktur ve zemin etüt çalışmaları yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.