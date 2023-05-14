İletişim Başkanlığı açıkladı... 17 yaşında oy kullanıyor iddiası yalan

İletişim Başkanlığı DMM seçime ilişkin bir manipülatif haberi daha yalanladı. DMM 17 yaşında bir kişinin oy kullandığına yönelik iddiayı yalanladı.

DMM sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada söz konusu seçmen kağıdının seçimin ikinci tura kalması için düzenlendiği ifade edildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

17 yaşında oy kullanma hakkı olmayan bir kişinin seçmen kağıdı olduğu tespit edildi." iddiası manipülasyondur.

İddiaya konu belgenin, seçimin 2. tura kalması halinde 18 yaşına girecek bir seçmen için düzenlenen 'Seçmen Bilgi Kağıdı' olduğu açıkça görülmektedir.