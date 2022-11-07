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07 Kasım 2022 Pazartesi 17:23:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 17:23:00

İletişim Başkanlığı 31 Ekim-6 Kasım 2022 Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 31 Ekim-6 Kasım tarihlerini kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "TOGG'un üretim bandı yok" iddiasının doğru olmadığı belirtildi, üretim hatlarında toplam 250 robotun devreye alındığı, 1,6 kilometrelik test pisti inşa edildiği kaydedildi. Açıklamada, "İlk yıl 20 bin TOGG üretilmesi planlanan Gemlik Kampüsü de üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacaktır. 29 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen kampüste, üretim tüm hızıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'YLE İLGİLİ İDDİALAR

Bültende, Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesine kurulacak radar sistemine ilişkin bazı haberlerde "Ülkemizin güvenliğini tehdit edebilir" iddiasının yer aldığı aktarılarak, radarların kontrol ve denetiminin kolluk güçleri tarafından yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti kolluk kuvvetlerinin denetimindeki yerli ve milli radarların, ülkemizin güvenliğini zafiyete uğratması veya tehdit oluşturması söz konusu değildir." denildi.

SAHİPSİZ KÖPEKLER TARAFINDAN ISIRILAN ÇOCUKLARA İLİŞKİN İDDİALAR

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki çocuğun sokak köpeği tarafından ısırılmasına ilişkin, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kuduz meselesi yalan çıktı" iddiasına da yer verilen dezenformasyon bülteninde şu ifadeler kullanıldı:

"Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler gösteren M.E'nin tükürüğünde, kuduz virüsü saptanmıştır. M.E. tedavi altına alınırken, testlerinde kuduz virüsüne rastlanmayan P.E, tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir. Kentte, kuduz tehlikesine karşı yapılan taramada, ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan 36 vaka daha tespit edilmiştir."

AFAD TATBİKATINA İLİŞKİN İDDİALAR

Bültende, 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57'de, ülke genelinde ilk kez yapılacak AFAD tatbikatına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek, "Çök-Kapan-Tutun egzersizinin, gerçek bir deprem sırasında insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme davranışını iki kat artırdığı bilimsel olarak ispatlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

ÇİN ROKETİNİN TÜRKİYE'YE DÜŞECEĞİ İDDİASI

Yükünü bıraktıktan sonra, dünya atmosferine kontrolsüz şekilde yönelen Çin'in Long March 5B roketiyle ilgili "Türkiye'ye düşecek" iddiasının kamuoyunu endişeye sevk edecek bir manipülasyon örneği olduğuna yer verilen bültende, "Long March 5B taşıyıcı roketinin enkazı, 4 Kasım'da Pekin saatiyle 18.08'de atmosfere girerek, Pasifik Okyanusu'nun orta-güney bölgesinde düşmüştür." bilgisi paylaşıldı.

KKTC HAVA SAHASININ İHLALİYLE İLGİLİ İDDİALAR

Rum ve Yunan basınında yer alan, "ABD savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti" iddiasının da doğru olmadığına işaret edilen bültende, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası çevresinde gerçekleşen her türlü faaliyet, ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak, yakından takip edilmektedir. Bu kurumların verilerine göre, Agile Combat Employment (ACE) Tatbikatına katılan ABD savaş uçakları, faaliyetleri esnasında KKTC hava sahasını ihlal etmeden geri dönüş yapmıştır." açıklamasına yer verildi.

Etiketler : iletişim başkanlığı dezenformasyon bülteni togg afad
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