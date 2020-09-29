İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Ermeni uçağını vurmadı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın iddialarını yalanladı. Altun, "Türkiye Ermeni uçağını vurmadı" dedi.
Son dakika bilgilerine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın iddialarını yalanladı. Altun, "Türkiye Ermeni uçağını vurmadı" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı son dakika açıklamasında Ermenistan iddiasını yalanlayarak "Türk F-16’sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı. Ermenistan 'Türk F-16, uçağımızı düşürdü, pilot öldü' demişti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı son dakika açıklamasında Ermenistan iddiasını yalanlayarak "Türk F-16’sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı. Ermenistan 'Türk F-16, uçağımızı düşürdü, pilot öldü' demişti.
AZERBAYCAN'DAN DA YALANLAMA GELDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türk F-16'sının Ermenistan'ın SU-25 uçağını vurduğuna dair açıklamayı yalanladı.
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