Altun: İsrail'in gazetecilere ve sivillere saldırıları sonlandırılmalı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 Ekim'den bu yana 38 habercinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

"Bunun nedeni açıkça İsrail'in dünyayı sahada olup bitenlerin doğru bir şekilde yansıtılmasından mahrum bırakmaya yönelik sistematik kampanyasıdır." dedi. Bu terör durdurulmalı çağrısı yaptı.

Fahrettin Altun İsrail'in Gazze'deki saldırılarının binlerce sivilin ölümüne neden olduğunu söyledi.

"İSRAİL GERÇEK SESLERİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR"



Ölenlerin büyük çoğunluğunu çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazetecilerin oluşturduğunu vurguladı.

"İsrail sadece işini yapan gazetecilere utanmadan saldırarak, sahadan gelen gerçek sesleri susturmaya çalışıyor" İfadelerini kullandı.

Fahrettin Altun mesajında "Görünen o ki basın özgürlüğü ve dünyanın doğru bilgiye ulaşma hakkı İsrailli yetkililer için hiçbir şey ifade etmiyor. Açıkça, medya kuruluşları tarafından yalnızca olayların kendi tasvirlerinin ve versiyonlarının yayılmasını istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

We are deeply shocked by the killing of yet another colleague, Mohammad Abu Hattab, a Palestinian correspondent, along with 11 members of his family by an Israeli strike. The incident took place only about half an hour after he was live on TV reporting from the ground. I want to...