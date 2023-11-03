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Altun: İsrail'in gazetecilere ve sivillere saldırıları sonlandırılmalı
03 Kasım 2023 Cuma 22:21:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 22:21:00

Altun: İsrail'in gazetecilere ve sivillere saldırıları sonlandırılmalı

Kaynak: TRT Haber

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İsrail'in Gazze'deki soykırım girişiminde bir gazeteci ailesiyle birlikte katledildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Filistinli muhabir Muhammed Ebu Hattab'ın ailesinden 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından mesaj paylaştı. Altun, "Bu alçak saldırıyla katledilen sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 Ekim'den bu yana 38 habercinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

"Bunun nedeni açıkça İsrail'in dünyayı sahada olup bitenlerin doğru bir şekilde yansıtılmasından mahrum bırakmaya yönelik sistematik kampanyasıdır." dedi. Bu terör durdurulmalı çağrısı yaptı.

Fahrettin Altun İsrail'in Gazze'deki saldırılarının binlerce sivilin ölümüne neden olduğunu söyledi.

"İSRAİL GERÇEK SESLERİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Ölenlerin büyük çoğunluğunu çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazetecilerin oluşturduğunu vurguladı.

"İsrail sadece işini yapan gazetecilere utanmadan saldırarak, sahadan gelen gerçek sesleri susturmaya çalışıyor" İfadelerini kullandı.

Fahrettin Altun mesajında "Görünen o ki basın özgürlüğü ve dünyanın doğru bilgiye ulaşma hakkı İsrailli yetkililer için hiçbir şey ifade etmiyor. Açıkça, medya kuruluşları tarafından yalnızca olayların kendi tasvirlerinin ve versiyonlarının yayılmasını istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : İsrail saldırısı Gazze soykırımı filistin iletişim başkanı fahrettin altun
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