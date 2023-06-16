İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bolu Belediye Başkanı'nın talep ettiği muvafakat, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından reddedilmiştir"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde Bolu'ya heykelini dikmek için talep ettiği muvafakat, hayatını halkına hizmete adamış olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından reddedilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız heykelin maliyeti kadar meblağın Bolu'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza takdim edilmesini tensip buyurmuşlardır." ifadesini kullandı.

İlgili yazının, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla Bolu Belediye Başkanlığına gönderildiğini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi ilkelerin ve değerlerin ayaklar altına alındığı bir muhalefet vasatına şahitlik ettik. Görüyoruz ki Bolu Belediye Başkanı bu muhalefet vasatında 'verdiği sözü' tutma çabası içerisindedir. Ancak şunu belirtmek isteriz kiy, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin imkan ve kaynaklarıyla kendi heykelinin yapılmasına karşıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 85 milyon vatandaşımız için ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, bütün alanlarda ülkemizi görülmemiş hizmet ve eserlerle buluşturan vizyonu, aziz milletimiz tarafından büyük bir teveccühle karşılanmıştır.

Millete hizmet yolunda 'aşkınan koşan yorulmaz' diyerek, hayatını halkına adayan Sayın Cumhurbaşkanı'mız, her daim alicenap milletimizin gönlünde ve dualarında olmayı en yüce mertebe bilmiştir. İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu cennet vatan için büyük vizyonla ortaya koyduğu her eser, onun bugün ve yarın hayırla anılmasını sağlayacak birer nişane olacaktır. Onun bu eser ve hizmetleri aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın güçlü altyapısını oluşturacaktır."