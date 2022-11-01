İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Afetlere hazırlıkta gerekli planları el birliğiyle hazırlıyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu. Altun, 'Afetlere hazırlıkta gerekli planları el birliğiyle hazırlıyoruz.' dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Altun, "Afetlere hazırlıkta gerekli planları el birliğiyle hazırlıyoruz." dedi.
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