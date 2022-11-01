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01 Kasım 2022 Salı 10:26:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 10:26:00

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Afetlere hazırlıkta gerekli planları el birliğiyle hazırlıyoruz

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu. Altun, 'Afetlere hazırlıkta gerekli planları el birliğiyle hazırlıyoruz.' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Altun, "Afetlere hazırlıkta gerekli planları el birliğiyle hazırlıyoruz." dedi.

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