İletişim Başkanı Altun'dan Twitter'ın hesap kapatma kararına kınama

Twitter, Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) ile birlikte yaptığı araştırma sonrasında Türkçe tweet atan 7 bin 340 hesabı sildi.



Twitter’ın açıklamasında, esas olarak Türkiye içerisindeki kullanıcıları hedef alan, koordineli bir şekilde sahte faaliyetlerde bulunan kullanıcıların oluşturduğu ağın 2020 yılı başlarında tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu ağın teknik göstergeleri ve hesapların davranışlarına dayanarak yaptığımız analizlerde, sahte ve ele geçirilmiş hesapların, AK Parti yanlısı siyasi söylemlerin yayılması için kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek verdiği görülmüştür. Bugün 7 bin 340 hesabı arşivlerde ifşa ediyoruz” denildi.

PKK HESAPLARI DURUYOR - CHP VE HDP'YE ELEŞTİRİ YASAK

Ancak silinen hesapların CHP ve HDP'yi eleştiren hesaplar olması dikkat çekti.

Terör örgütlerine yönelik hesaplar ile ilgili herhangi bir müdahale olmamasına karşın terörü, CHP ve HDP'yi eleştiren hesapların silinmesi tartışma konusu oldu.

Örneğin; raporda yer alan tweetlerden birinde, Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere karşı savaşmadığı, PKK/YPG'ye karşı sınırlarını koruduğu belirtiliyor.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN KINAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir açıklama yaparak Twitter'da 7 bin hesabın kapatılmasını sert bir dille kınadı.

İşte o açıklama: