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İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Hesabını vermeliler!
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16 Ekim 2022 Pazar 20:48:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 20:48:00

İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Hesabını vermeliler!

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı'nın algı operasyonları hakkında, 'Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir.' açıklamasında bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yunan yalan haber makinası yine devrede... Türkiye'yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış.

Yunanistan, bu beyhude ve ciddiyetten uzak çabalarıyla, kişisel eşyalarını gasp edip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayınlayarak, bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir.

Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vaz geçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz.

Etiketler : fahrettin altun yunanistan tepki cumhurbaşkanlığı
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