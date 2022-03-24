"S-400" teklifine Türkiye'den cevap

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24 Mart 2022 Perşembe 09:58:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 09:58:00

İletişim Başkanı Altun'dan S-400 önerisine cevap: Önce F-35'leri teslim edin

Kaynak: Akşam

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İletişim Başkanı Altun, “Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya göndersin” önerisini cevapladı: Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek özellikle ABD'nin sorumluluğundadır. Önce F-35'ler ve Patriotlar koşulsuz teslim edilmeli.

İletişim Başkanı Altun, "Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya göndersin" önerisini cevapladı ve "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek özellikle ABD'nin sorumluluğundadır. Önce F-35'ler ve Patriotlar koşulsuz teslim edilmeli." dedi.

Wall Street Journal'da geçtiğimiz günlerde yer alan Türkiye hakkındaki analiz yazısı gündem olmuştu. Eski CIA yöneticisi Paul Kolbe tarafından kaleme alınan yazıda, "ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere F-35 sevkiyatlarını başlatsın" ifadeleri kullanılmıştı.

ABD'NİN SORUMLULUĞU

Bu ifadelerin üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Wall Street Journal'a değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD arasında, Ukrayna'ya gönderilecek bir hava savunma sistemi anlaşması olmadığının altını çizen Altun şöyle devam etti: "70 yıllık NATO müttefiki ve kritik bölgelerde istikrar aktörü olan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğundadır. Ukrayna krizi, Türkiye'nin stratejik önemini küçümseyen, NATO'nun 'beyin ölümü gerçekleşmiş' olduğunu iddia edenlerin jeopolitik değerlendirmelerinin yanlış olduğunu göstermiştir. Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef olarak gören ve NATO üyeliğinden gurur duyan Türkiye, Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir. İlişkiyi onarmak için gayrıresmi teklifler değil, güven artırıcı önlemler alınmalıdır. Sayın Kolbe'nin argümanını geliştirmek için Batı'nın yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz Türkiye'ye teslim etmektir."

Etiketler : İletişim Başkanı Altun F-35 savaş uçakları Patriot bataryaları
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