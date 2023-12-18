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İletişim Başkanı Altun'dan Macaristan ile imzalanan mutabakata ilişkin açıklama
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18 Aralık 2023 Pazartesi 21:43:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 21:43:00

İletişim Başkanı Altun'dan Macaristan ile imzalanan mutabakata ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Macaristan arasında görsel-işitsel politika ve hükümet iletişimi alanında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın huzurlarında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mutabakat ile medya ve iletişim alanında, iki ülke arasında bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı yarar ve çıkar sağlayan girişim ve projeler üzerinde işbirliği sağlanacak. Türkiye ile Macaristan arasında görsel-işitsel politika ve hükümet iletişimi alanında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."

Etiketler : Fahrettin Altun Macaristan mutabakat Türkiye
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