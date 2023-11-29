İletişim Başkanı Altun'dan "Gazze" mesajı: Türkiye, Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir"
Kaynak: AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, hakkı, hakikati her mecrada dile getirmeyi kendine görev bilmiştir ve Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de samimiyetle çalışacak, Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir" dedi.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla İsrail'in saldırdığı Gazze'den görüntülerin de yer aldığı bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'in haklı davasında her daim Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Altun şunları kaydetti:
"Türkiye, hakkı, hakikati her mecrada dile getirmeyi kendine görev bilmiştir ve Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de samimiyetle çalışacak, Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir. Adalet, evrensel olmayı icbar eder. Bugün bir kez daha 'Özgür Filistin' diyeceğiz."
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 29, 2023
Türkiye, hakkı, hakikati her mecrada dile getirmeyi kendine görev bilmiştir ve Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte... pic.twitter.com/LGquxYOWg4
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