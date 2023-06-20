İletişim Başkanı Altun'dan, Dünya Mülteciler Günü mesajı

İletişim Başkanı Altun, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Toprakları zorla alıkonulan, farklı bir coğrafyada yeni bir hayat kurmak zorunda kalan, yüzyılımızın en büyük insan hakları meselesi mültecilerdir. Mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşması, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyük bölümünün görmezden geldiği mazlum ve mağdurlara sahip çıkmış, dünyaya insanlık dersi vererek onların uluslararası alandaki sesi olmuştur. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 20 Haziran'da düzenlenen Dünya Mülteciler Günü, uluslararası topluma sahip olması gereken vicdani değerler hatırlatmasıdır.