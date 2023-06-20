VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan, Dünya Mülteciler Günü mesajı
BM'den Tahıl Koridoru'na ilişkin açıklama
FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tunceli'de kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi
Somali'den çekilmeye başladılar: 2 bin askerlik çekilme planı bugün başladı
20 Haziran 2023 Salı 22:49:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 22:49:00

İletişim Başkanı Altun'dan, Dünya Mülteciler Günü mesajı

ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Altun mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyük bölümünün görmezden geldiği mazlum ve mağdurlara sahip çıkmış, dünyaya insanlık dersi vererek onların uluslararası alandaki sesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Toprakları zorla alıkonulan, farklı bir coğrafyada yeni bir hayat kurmak zorunda kalan, yüzyılımızın en büyük insan hakları meselesi mültecilerdir. Mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşması, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyük bölümünün görmezden geldiği mazlum ve mağdurlara sahip çıkmış, dünyaya insanlık dersi vererek onların uluslararası alandaki sesi olmuştur. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 20 Haziran'da düzenlenen Dünya Mülteciler Günü, uluslararası topluma sahip olması gereken vicdani değerler hatırlatmasıdır.

Etiketler : fahrettin altun iletişim başkanlığı dünya mülteciler günü
Antalya 'Hadise'si

Antalya 'Hadise'si
‘Beyaz Gece' buluşması

‘Beyaz Gece' buluşması
Danimarka'da moral depoluyor

Danimarka'da moral depoluyor
Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım
Futbol buluşması

Futbol buluşması
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
Sertab enerjisi

Sertab enerjisi
Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi

Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX