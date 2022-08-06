VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
Zaho saldırısında emri veren terörist tespit edildi
İletişim Başkanı Altun'dan dünya devlerine 'Türkiye' mektubu
Kansere yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü önemli açıklamalar
Sosyal konut projesinde bir müjde daha
Z kuşağını etkilemek istiyor
Kadro tamamlanıyor
Yeni tekli yolda
Thor'dan romantik hareket
40 kişilik stand-up
Kahve tanışması
Müzik buluşması
Baba-oğul keyfi
Konserimize ailecek gidiyoruz
Düğün sonrası sete çıkacak
Toprak'la birbirimize benziyoruz
Atama kararları Resmi Gazete'de
Valilik uyardı: Öğle saatlerine dikkat
Arsa yatırımları zirveden inmiyor
3 yılda yüzde 300 zam! Halk Ekmek'in fiyatı 3 liraya yükseldi
YAZ İSHALİ TEHLİKELİ OLABİLİR
Uzmanlardan 'post Covid sendromu' uyarısı
‘Helikobakter' tedavi edilmezse mide kanserine yol açabiliyor
06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:25:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:25:00

İletişim Başkanı Altun'dan dünya devlerine 'Türkiye' mektubu

Kaynak: DHA

ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, küresel medya ve teknoloji şirketlerine gönderdiği 'Türkiye' mektubunda, ülke isminin 'Türkiye' olarak kullanılması noktasında hassasiyet gösterilmesini istedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 'Marka Olarak Türkiye İbaresinin Kullanımı' genelgesi doğrultusunda uluslararası alanda 'Türkiye' ibaresinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik stratejik iletişim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen 'Hello Türkiye' kampanyası tüm dünyada ses getirirken, yabancı dillerde ülke isminin 'Türkiye' olarak kullanımına yönelik girişime, yurt dışı merkezli teknoloji şirketleri ve medya kuruluşları da dahil ediliyor. Bu kapsamda İletişim Başkanı Altun, dünyanın önde gelen medya kuruluşları ve teknoloji şirketlerine mektup gönderdi.

Altun, dünyanın 5 farklı kıtasından 18 farklı ülkede merkezi bulunan yayın kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine hitaben yazdığı mektupta; üretilen haber yazısı, yayın, bülten, köşe yazı başta olmak üzere her türlü habercilik faaliyetlerinde ve içerik üretiminde 'Türkiye' ifadesinin kullanılmasının önemini vurguladı. Medya kuruluşlarının yanı sıra dünyanın önde gelen 25 teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerine ve ülke temsilcilerine yönelik de mektup gönderen Altun, söz konusu şirketlerinin arama motorları, dijital oyunlar, ofis uygulamaları, mobil aplikasyonlar, tercüme uygulamaları, etiketleme gibi birçok başlık altındaki her türlü ürün ve hizmetlerinde 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasını talep etti.

Mektupta başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlerin resmen 'Türkiye' kullanımını benimsediğini hatırlatan Altun, yurt dışı merkezli teknoloji şirketleri ve medya kuruluşlarından da ülke ismini kullanırken aynı hassasiyeti göstermelerini istedi.

Mektup gönderilen medya kuruluşları arasında National Geographic, Forbes, The Economist, Der Spiegel gibi uluslararası dergiler, Die Welt, Deutsche Welle, Sputnik, Russia Today, Washington Post, The Telegraph, CNN, Al Jazeera, France 24, Guardian, Le Monde, The Times of India ve New York Times gibi uluslararası gazete ve televizyon kanalları ile Reuters, Associated Press, AFP, Nikkei gibi uluslararası haber ajansları yer alırken, teknoloji şirketlerinin arasında da Google, Samsung, YouTube, Netflix, TikTok, Yandex, Meta, Tesla, Amazon, Spotify, HBO, Disney+, Sony, Toshiba, Lenovo, Apple, Microsoft, Instagram, Twitter, Huawei ve Apple bulunuyor.

Etiketler : fahrettin altun iletişim başkanlığı türkiye turkey
Birbirlerini sildiler

Birbirlerini sildiler
Silahlı Aleyna tepki topladı

Silahlı Aleyna tepki topladı
Adım adım Oscar'a yolculuk

Adım adım Oscar'a yolculuk
Sıcaktan kendini dışarı attı

Sıcaktan kendini dışarı attı
Meslektaşını topa tuttu

Meslektaşını topa tuttu
17 yıllık evlilik bitti

17 yıllık evlilik bitti
Tuba bile iyi oynuyor

Tuba bile iyi oynuyor
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes