İletişim Başkanı Altun'dan "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı" paylaşımı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Emekle, alın teriyle ulaştığımız 100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız" dedi.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece havada, karada ve denizde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunun yaşandığını hatırlattı.
Yerli ve milli envanterle, meydanlardaki dijital kulelerle, İstanbul Boğazı'nda boy gösteren güçlü donanmayla, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile gerçekleştirilen akrobasi gösterileriyle yüreklerdeki coşkunun dışa vurulduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:
"İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri ile de gökyüzüne Türkiye Yüzyılı sevincimizi yansıttık. Emekle, alın teriyle ulaştığımız 100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız."
Havada, karada ve denizde 100. yıl coşkusu ����— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 30, 2023
Dün gece yerli ve milli envanterimizle, meydanlarımızdaki dijital kulelerimizle, İstanbul Boğazı'nda boy gösteren güçlü donanmamızla, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ile gerçekleştirdiğimiz akrobasi gösterilerimizle yüreğimizdeki coşkuyu... pic.twitter.com/Yxfo2oCTCs
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