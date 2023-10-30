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30 Ekim 2023 Pazartesi 12:54:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 12:54:00

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bastırılan hatıra paraya ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet'in 100. yılı anısın bastırılan hatıra paraya ilişkin "Bu özel armağan, Cumhuriyet'imizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"100. yıl anısına, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özel hatıra para basıldı. Bu özel armağan, Cumhuriyet'imizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır. Yolumuza gurur ve umutla devam ediyoruz."

Etiketler : fahrettin altun cumhuriyet hatıra para
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