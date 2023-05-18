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18 Mayıs 2023 Perşembe 13:23:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 13:23:00

İletişim Başkanı Altun'dan Almanya'da Türk gazetecilere yönelik gözaltılara sessiz kalınmasına tepki

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da kanuni bir biçimde gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Türk basın mensuplarını hedef alan çirkin operasyon kadar yapılanlara sessiz kalmanın da kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'in Alman polisince gözaltına alınan 2 Türk gazeteci hakkında TRT World Washington muhabirinin sorusunu yanıtsız bırakmasını değerlendirdi.

"Bozacının şahidi şıracı. Almanya'da kanuni bir biçimde gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Türk basın mensuplarını hedef alan çirkin operasyon kadar yapılanlara sessiz kalmak da kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunan Altun, yüzlerce yabancı basın mensubunun özgürce çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye'ye her fırsatta ders vermeye kalkanların, bugün sözde değerlerinin gerçek yüzünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Altun, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarımızı sindirmek için yapılan bu operasyonu, yabancı büyükelçilere 'Batı'nın sözünden çıkmayacak bir Türkiye' sözü verenlerin 14 Mayıs'ta kazanabileceğini zannederek bu operasyonu planladığını çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye'nin artık kendi çıkarlarını koruyan, vatandaşına yapılan yanlışın hesabını mutlaka soran, büyük bir devlet olduğunu seve seve hazmedeceksiniz."

PATEL'İN YANITI

Türk gazetecinin, AB üyesi ve NATO müttefiki Almanya'da 2 Türk gazetecinin gözaltına alındığını hatırlatılarak, "Bu, gazetecileri sindirme ve kötü davranma değil mi, ne dersiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Patel, davanın detaylarını bilmediğini belirterek, konu hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

Gazetecinin, "Konu basın özgürlüğü olunca çoğu davanın detayını bilmiyorsunuz" ifadesini kullanması üzerine Patel, "Sorunuzdaki varsayımı reddediyorum. Spesifik bilgi olmadan davalar hakkında konuşmuyoruz. Sizi Alman kolluk kuvvetlerine yönlendiriyorum. Genel olarak bakınca basın özgürlüğü hakkında hepimiz çok açık konuştuk ama başka söyleyeceğim bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : fahrettin altun türk gazetecileri almanya vedant patel
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