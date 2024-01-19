İletişim Başkanı Altun: Yolun açık olsun Alper Gezeravcı
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin sosyal medya X hesabından video mesaj göndererek, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı!" mesajına yer verdi.
Altun, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna dair görüntüleri paylaştı.
Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2024
Yolun açık olsun Alper Gezeravcı!#GururDuyTürkiye, devamı gelecek... ���� pic.twitter.com/W3vINFo1MX
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