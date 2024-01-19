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19 Ocak 2024 Cuma 02:05:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 02:05:00

İletişim Başkanı Altun: Yolun açık olsun Alper Gezeravcı

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Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin sosyal medya X hesabından video mesaj göndererek, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı!" mesajına yer verdi.

Altun, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna dair görüntüleri paylaştı.

Etiketler : uzay yolculuğu Türkiye insanlı yolculuk
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