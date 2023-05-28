Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Öyle bir kazandı ki kimse kaybetmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

Öyle bir kazandı ki kimse kaybetmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık.



Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam. ���� pic.twitter.com/1zprn9EHiK — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 28, 2023