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28 Mayıs 2023 Pazar 21:08:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 21:08:00

İletişim Başkanı Altun: Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Öyle bir kazandı ki kimse kaybetmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : fahrettin altun recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı seçimi türkiye yüzyılı
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