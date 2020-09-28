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İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir, bunun gereğini yaparız
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28 Eylül 2020 Pazartesi 09:47:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 09:47:00

İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir, bunun gereğini yaparız

Kaynak: DHA

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınıyor, dünyanın tüm makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısında bulunuyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan çatışmalarla ilgili, "Savaş ve istikrarsızlığın bölgeye faydası olmaz. Uluslararası toplum, bir kez daha Ermeni saldırganlığı karşısında üç maymunu oynamaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'daki kardeşlerimizle her zaman omuz omuza olacağız. Ermenistan, saldırganlık yapmadan önce bunu hesaba katmalıdır. Savaş ve istikrarsızlığın bölgeye faydası olmaz. Uluslararası toplum, bir kez daha Ermeni saldırganlığı karşısında üç maymunu oynamaktadır. Onlarca yıldır hiçbir şey yapmayarak, hatta yasa dışı işgale ortak olarak Ermeni tarafını cesaretlendirdiler. Mevcut çatışma, durumun sürdürülemez hale geldiğinin kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İKİ DEVLET, BİR MİLLETTİR'

Ermenistan, Azerbaycan topraklarında işgalci durumunda olduğunu kaydeden Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"On yıllardır Dağlık Karabağ'ı işgal etmekle kalmadılar, aynı zamanda Azerbaycan'a karşı sürekli provokasyonlara kalkıştılar. Bugün yaptıkları saldırı, bir kez daha tehlikeli bir durum oluşturdu. Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınıyor; dünyanın tüm makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısında bulunuyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız."

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