İletişim Başkanı Altun: Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında, yeni yüzyıla adını altın harflerle yazdırıyor
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında, yeni yüzyıla adını altın harflerle yazdırıyor. Türkiye Yüzyılı, şimdi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyoruz. Dünün hayalleri gerçek oldu. Kızılelma uçuşa hazır, İmece ile uzay vatana adım attık, yerli otomobilimiz Togg yollarda. Elbette kolay olmadı ama başardık.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2023
Türkiye... pic.twitter.com/RhJI5beCCG
Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan bir videoyu da paylaşıma ekleyen Altun, şunları kaydetti:
"Dünün hayalleri gerçek oldu. Kızılelma uçuşa hazır, İmece ile uzay vatana adım attık, yerli otomobilimiz Togg yollarda. Elbette kolay olmadı ama başardık. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında, yeni yüzyıla adını altın harflerle yazdırıyor. Türkiye Yüzyılı, şimdi başlıyor."
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