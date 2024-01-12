İletişim Başkanı Altun: Türkiye hakikat mücadelesi vermekte
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Akademi Tanıtım Programı'nda konuştu. Altun, "Türkiye medya ve enformasyon alanında hakikat mücadelesi vermekte." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Akademi Tanıtım Programı'nda konuştu.
Altun'un konuşmasından satır başları:
Türkiye medya ve enformasyon alanında hakikat mücadelesi vermekte.
Hakikate ışık tutan bir medya düzeni bir ülkenin ulusal demokratik kültürünü geliştirebileceği gibi, onun uluslararası konumunu da güçlendirecek asli bir unsurdur
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