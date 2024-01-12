İletişim Başkanı Altun: Türkiye hakikat mücadelesi vermekte

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Akademi Tanıtım Programı'nda konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları:

Türkiye medya ve enformasyon alanında hakikat mücadelesi vermekte.

Hakikate ışık tutan bir medya düzeni bir ülkenin ulusal demokratik kültürünü geliştirebileceği gibi, onun uluslararası konumunu da güçlendirecek asli bir unsurdur

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