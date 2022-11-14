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14 Kasım 2022 Pazartesi 08:56:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 08:56:00

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili, 'Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar.' dedi. Altun, yaşananların bazı ülkelerin teröre verdiği desteğin sonucu olduğunu söyleyerek, desteklerini derhal kesmeleri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, terörün çirkin yüzünün bir kez daha İstanbul'da görüldüğünü belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Saldırının arkasındaki gerçek faillerin bulunacağından ve onlara ağır bedeller ödetileceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Altun, "Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar!" değerlendirmesinde bulundu.

- "HER SEFERİNDE DAHA GÜÇLÜ VE DAHA BİRLİK OLARAK ÇIKTIK"

Türkiye'nin geçmişte de benzer badireler yaşadığını ve her seferinde bunlara karşı koyduğunu anlatan Altun, şöyle devam etti:

"Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz. Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler.

Bir kez daha, bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür."

Etiketler : Fahrettin Altun İletişim Başkanı Bu ülkeler Türkiye
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