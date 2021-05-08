İletişim Başkanı Altun paylaştı... Başkan Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yapacak
Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun'dan Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır anneleriyle yapacağı iftara ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacağını belirterek, "Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu akşamki iftarını Diyarbakır'ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak. Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız.
Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan, bu akşamki iftarını Diyarbakır'ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 8, 2021
Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu.
İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız.
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