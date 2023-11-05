Altun'dan 'İsrail sorunu' vurgusu: "Bütün dünya bununla yüzleşmektedir"

İletişim Başkanı Altun, TRT World Citizen Humanitarian Film Festival'i ödül töreninde konuştu.

İnsanlığın gözü önünde Gazze'de büyük bir zulüm yaşandığını söyledi. Bu yaşananlara 'Filistin sorunu' diyenlere sert sözlerle karşı çıktı.

"Bu dünyada yıllar yılı birileri tarafından filistin sorunu olarak ifadelendirilen bir sorundan bahsedildi. Hayır bu sorunun adı İsrail sorunudur ve bugün sadece Orta Doğu değil, sadece coğrafyamız sadece bölgemiz değil tüm dünya bu sorunla yüzleşmektedir."

"Bu soruna göz yumuldukça daha da büyüyüp, tüm insanlığı tehdit edecek"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in insanlık dışı eylemlerine sessiz kalanlara da tepki gösterdi.

"Bazı ülkeler, bazı uluslararası aktörler bu sorunla yüzleşme cesaretini gösterebilirken ki bunların başında türkiye gelmektedir, bazı ülkeler bu sorunla yüzleşme cesaretini gösterememekte ve bu soruna gözünü yummaktadır. Fakat israil sorununa göz yumulmaya devam edildiği müddetçe tarihsel olarak gittikçe büyüyen bu kriz daha da büyüyecek ve insanlığı tehdit etmeye devam edecektir."

"BATILI ÜLKELER SALDIRILARI MEŞRULAŞTIRIRKEN TÜRKİYE KARŞI ÇIKMIŞTIR"



İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı Türkiye'nin tutumuna dikkati çekti.

"Çatışmaların ve Gazze'deki insani trajedinin bir an önce son bulması adına Türkiye, ateşkes için garantörlük rolünü üstlenmek gibi somut tekliflerle sorumluluk üstlenen ve bölgeye yardım gönderen ilk ülkelerden birisi olmuştur. Batılı ülkeler, savaş suçu işlediği apaçık olan israil'in saldırılarını meşrulaştırmaya çalışırken, Türkiye, Gazze'de ve Filistin'in muhtelif bölgelerinde, israil'in sürdürdüğü zulme karşı Büyük Filistin Mitingiyle, tek yürek olarak karşı çıkmıştır."

Altun, Türkiye'nin dış politikada insani yaklaşımı öncelediğini de vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sözde medeni ve demokratik ülkelerin gösterdiği ikiyüzlülük ve korkaklık karşısında gerçekleri haykırmaya devam etmektedir. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel sorunların çözümünde insani yaklaşıma her zaman öncelik verilmesinden ve diplomatik kanalların daima açık tutulmasından yanayız" dedi.