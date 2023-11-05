VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Gazze'de sahra hastanelerine ihtiyaç var"
Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı
İranlı Bakan ile BM Yemen Özel Temsilcisi "Yemen meselesini" görüştü
DSÖ'den "Gazze'deki bombardımanlardan endişe duyuyoruz" açıklaması
Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze'ye için harekete geçti
Lübnan: "İsrail ülkenin güneyinde 462 hektar alan yaktı"
05 Kasım 2023 Pazar 22:07:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 22:07:00

Altun'dan 'İsrail sorunu' vurgusu: "Bütün dünya bununla yüzleşmektedir"

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail sorunun sadece Ortadoğu sorunu olmadığını vurgulayarak, "Yıllar yılı 'Filistin sorunu' diye bir sorundan bahsedildi. Hayır sorunun adı İsrail sorunudur. Sadece Orta Doğu değil, sadece bölgemiz, sadece coğrafyamız değil, bütün dünya bu sorunla yüzleşmektedir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, TRT World Citizen Humanitarian Film Festival'i ödül töreninde konuştu.

İnsanlığın gözü önünde Gazze'de büyük bir zulüm yaşandığını söyledi. Bu yaşananlara 'Filistin sorunu' diyenlere sert sözlerle karşı çıktı.

"Bu dünyada yıllar yılı birileri tarafından filistin sorunu olarak ifadelendirilen bir sorundan bahsedildi. Hayır bu sorunun adı İsrail sorunudur ve bugün sadece Orta Doğu değil, sadece coğrafyamız sadece bölgemiz değil tüm dünya bu sorunla yüzleşmektedir."

"Bu soruna göz yumuldukça daha da büyüyüp, tüm insanlığı tehdit edecek"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in insanlık dışı eylemlerine sessiz kalanlara da tepki gösterdi.

"Bazı ülkeler, bazı uluslararası aktörler bu sorunla yüzleşme cesaretini gösterebilirken ki bunların başında türkiye gelmektedir, bazı ülkeler bu sorunla yüzleşme cesaretini gösterememekte ve bu soruna gözünü yummaktadır. Fakat israil sorununa göz yumulmaya devam edildiği müddetçe tarihsel olarak gittikçe büyüyen bu kriz daha da büyüyecek ve insanlığı tehdit etmeye devam edecektir."

"BATILI ÜLKELER SALDIRILARI MEŞRULAŞTIRIRKEN TÜRKİYE KARŞI ÇIKMIŞTIR"

İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı Türkiye'nin tutumuna dikkati çekti.

"Çatışmaların ve Gazze'deki insani trajedinin bir an önce son bulması adına Türkiye, ateşkes için garantörlük rolünü üstlenmek gibi somut tekliflerle sorumluluk üstlenen ve bölgeye yardım gönderen ilk ülkelerden birisi olmuştur. Batılı ülkeler, savaş suçu işlediği apaçık olan israil'in saldırılarını meşrulaştırmaya çalışırken, Türkiye, Gazze'de ve Filistin'in muhtelif bölgelerinde, israil'in sürdürdüğü zulme karşı Büyük Filistin Mitingiyle, tek yürek olarak karşı çıkmıştır."

Altun, Türkiye'nin dış politikada insani yaklaşımı öncelediğini de vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sözde medeni ve demokratik ülkelerin gösterdiği ikiyüzlülük ve korkaklık karşısında gerçekleri haykırmaya devam etmektedir. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel sorunların çözümünde insani yaklaşıma her zaman öncelik verilmesinden ve diplomatik kanalların daima açık tutulmasından yanayız" dedi.

Etiketler : Fahrettin Altun İletişim Başkanı Filistin Sorunu İsrail Sorunu Batının Sessizliği
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
X-ray önlemi

X-ray önlemi
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX