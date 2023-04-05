İletişim Başkanı Altun: Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınadı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya mübarek ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıları, Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."
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