İletişim Başkanı Altun: KAAN, barış ve adalet için havalandı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ilk uçuşunu yapan milli muharip uçak KAAN'ın barış, adalet ve hakkaniyet için havalandığını belirtti.
Altun, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşuna ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Güçlü Türkiye'nin göklerdeki muharibi KAAN, barış için, adalet için, hakkaniyet için havalandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yerli ve milli projeleri çeşitli dayatmalarla askıya alınan, iptal edilen eski Türkiye'nin karanlığından yerli ve milli mühimmatıyla terörle mücadelede destanlar yazan, gelişmiş savunma sanayii ile dosta güven, düşmana korku veren güçlü Türkiye'ye çok çalışarak ulaştık. Tüm bu emeklerimizin sonucunda, Milli Muharip Uçağımız KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KAAN'ı anlattığı sözleri ile uçağın teknik özelliklerini içeren bir videoya da yer verdi.
Güçlü Türkiye'nin göklerdeki muharibi KAAN, barış için, adalet için, hakkaniyet için havalandı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 21, 2024
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yerli ve milli projeleri çeşitli dayatmalarla askıya alınan, iptal edilen eski Türkiye'nin... pic.twitter.com/TbqFLuKvI1
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