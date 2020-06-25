İletişim Başkanı Altun: İsrail polisinin TİKA tabelasını sökmesi ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu öfkenin tezahürüdür
Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İsrail polisinin, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir."
- Türkiye'den Yunanistan ve AB'ye sert tepki: İbret verici!
- Terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısı komandolar tarafından önlendi
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu istedi, İstanbul Barosu harekete geçti!
- YÖK 'engelsiz üniversite'leri ödüllendirdi
- İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçti!
- FETÖ elebaşına yeni tanım! ABD 'Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı