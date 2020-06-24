İletişim Başkanı Altun: İsrail polisinin TİKA tabelasını sökmesi ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu öfkenin tezahürüdür
İletişim Başkanı Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İsrail polisinin, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir."
İsrail polisinin, Kudüs’te #TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı’ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir. pic.twitter.com/0tV6YKbhh4— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 24, 2020
- Meclise 'pandemi timi' geliyor
- MİT mensubunu ifşa davasında ara karar
- İletişim Başkanı Altun: İsrail polisinin TİKA tabelasını sökmesi ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu öfkenin tezahürüdür
- Güvenlik soruşturmasına düzenlemede ilk 6 madde kabul edildi
- '980 komiser adayının yanlış soruya doğru cevap verdiği tespit edildi'
- Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü