İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da yapılan "Filistin İçin Tek Yürek" buluşmasına dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmanın, Gazze'de yapılan katliama karşı uluslararası alanda çok güçlü bir sesin yükselmesine vesile olduğunu vurgulayarak "Bu ses, insanlığın ortak vicdanının sesidir" dedi.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ev sahipliğinde birçok ülkeden devlet ve hükûmet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen "Filistin İçin Tek Yürek" konulu zirve, İsrail tarafından Gazze'de yapılan katliama karşı uluslararası alanda... pic.twitter.com/Ccv5qU9NBB — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 15, 2023

Fahrettin Altun mesajında, Emine Erdoğan'ın çağrısını da hatırlattı.

Erdoğan'ın, "Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekün harekete geçilmeli, Gazze'de okul hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, BM tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırıları derhal durdurulmalıdır" sözlerine yer verdi.

ÖZEL BİR KİTAP HAZIRLANDI



Altun, "Filistin İçin Tek Yürek" buluşmasına özel hazırlanan "İşgal Altındaki Filistin'in Haklı Davasında Türkiye'nin Barış Diplomasisi" kitabını da değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin Filistin davası mücadelesini kayıt altına alan önemli bir eser olarak öne çıkmıştır. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan kitap, İsrail-Filistin meselesinin tarihinden günümüze kadar olan gelişmelere odaklanarak, Türkiye'nin barış diplomasisini vurgulamaktadır" dedi.

"GAZZE: DİRENEN İNSANLIK" SERGİSİ İLGİYLE KARŞILANDI



Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kitabın takdim yazısındaki ifadelerini de paylaştı.

Erdoğan'ın, "Geçmişten günümüze zulme uğrayanın yanında, zalimin karşısında olan mazlumlara kucak açan Türkiye, bugün de masum ve mazlum Filistin halkının yanında durmaktadır. Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde yapılan katliamların durdurulması, bizim hem insani vazifemiz hem de inancımızın bir gereğidir" sözlerine yer verdi.

Altun, buluşma vesilesiyle hazırlanan "Gazze: Direnen İnsanlık" sergisinin, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandığı bilgisini de paylaştı.