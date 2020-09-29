29 Eylül 2020 Salı 11:58:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 12:03:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ermenistan'ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmeleri'nin açık ihlalidir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ermenistan'ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan'ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır.
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