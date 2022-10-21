İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon ve İslamofobiyle mücadelede iş birliği yapmalıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, teşkilat çatısı altında medya ve enformasyon alanında iş birliklerini derinleştirecekleri konferansın hayırlı olmasını diledi.

Bu yılki temalarının "Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele" olduğunu aktaran Altun, bu temayla, sadece kendi toplumları için değil, esas itibarıyla tüm insanlık için tehlike oluşturduğuna inandıkları olgulara dikkati çekmek istediklerini çünkü dünya genelinde yalan, dezenformasyon ve çarpıtmanın giderek gerçeğin ve doğrunun yerine konmaya çalışıldığını gördüklerini ifade etti.

"İSLAM ÜLKELERİNİN İŞ BİRLİĞİ YAPMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"

Sistematik dezenformasyonun, bireylerden toplumlara, ulusal güvenlikten küresel istikrara, her boyutta ciddi tehditler oluşturduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

"İletişim teknolojilerindeki dönüşüm ve gelişim, bütün olumlu yanlarına rağmen ne yazık ki kötücül faaliyetlerin de yaygınlık kazanmasına neden oluyor. Bu noktada, bir taraftan elbette bireylerin farkındalık ve sorumluluğunu geliştirmesi, medyayı, dijital medyayı tüketmekle alakalı bilinçlendirilmesi son derece önemli. Öte yandan, her devletin de vatandaşlarının hak ve özgürlükleri ile ulusal güvenliğini korumak için çeşitli adımlar atması, bu alanda regülasyonlar yapması da gerekiyor. Ancak burada bir boyutuyla da küresel bir tehditle karşı karşıya olduğumuz için dezenformasyonla mücadele noktasında bizlerin, İslam ülkelerinin iş birliği yapması, küresel alanda iş birliklerinin geliştirilmesi de bir o kadar önem arz ediyor."

"GÜNÜMÜZDE İSLAM ALEMİNE HEM DE DÜNYAYA YÖNELEN EN ÖNEMLİ TEHDİTLERDEN BİRİ İSLAMOFOBİDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada İslam dini ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığın, nefretin ve düşmanlığın ciddi anlamda arttığını gördüklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada, günümüzde İslam alemine hem de dünyaya yönelen en önemli tehditlerden biri kuşkusuz İslamofobidir. Yine baktığımızda, özellikle Batı dünyasında gerçek siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunların üzerini örtmek amacıyla popülist söylemlerle İslam karşıtlığının körüklendiğini de ne yazık ki görüyoruz. Geleneksel ve sosyal medya maalesef bu süreçte dezenformasyon üretim ve dağıtım fabrikası gibi çalışıyor. Nihayetinde, Müslümanlar terör saldırılarından hak ihlallerine, birçok tehlikeyle ne yazık ki karşı karşıya kalıyorlar."

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta İslamofobinin de küresel istikrara yönelik bir tehdit ve bir insanlık suçu olduğuna işaret ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019'da Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik terör saldırısının gerçekleştiği tarih olan 15 Mart'ın, "Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü" olarak ilan edilmesi için bir çağrıda bulunduğunu anımsatan Altun, bu çağrıyla önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, sonra da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlarla 15 Mart'ın Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olarak tescillendiğini kaydetti.

"HAKİKATİN SESİ OLACAK MÜŞTEREK ÇALIŞMALARA İMZA ATMALIYIZ"

Teşkilat çatısı altında İslamofobiyle mücadele noktasında küresel çapta işletilecek mekanizmaları hep birlikte hayata geçirmeleri gerektiğini belirten Altun, "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinasyonunda Anadolu Ajansı ve TRT gibi kurumlarımızın içerik ve yayınlarıyla İslamofobiye karşı güçlü bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz, bu noktada güçlü bir kapasite geliştirme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, toplantıya katılan teşkilata üye ülkelerin yetkililerine hitaben şunları söyledi:

"Ülkelerimiz, sahip olduğu tecrübelerden hareketle mutlak surette hem dezenformasyonla mücadele hem de İslamofobiyle mücadele için kuvvetli iş birlikleri tesis etmelidir. Bunu el birliğiyle yapmalı, hayata geçirmeliyiz. Bu noktada bu toplantının son derece hayati bir öneminin haiz olduğunu düşünüyorum. Bugün dünyada geleneksel ve yeni medyada karşılaştığımız olumsuz yaklaşımların, o kötücül çizginin aksine, bizler elbette bu mecralarda hakikatin sesi olacak müşterek çalışmalara imza atmalıyız. Bu alanda mücadeleye devam etmeliyiz, asla mücadeleden geri durmamalıyız. Bu noktada gerek İslam ülkeleri gerek teşkilat olarak oynayabileceğimiz rolü en iyi şekilde değerlendireceğimizden kuşku duymuyorum. Türkiye olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Dönem Enformasyon Bakanları Konferansı Başkanlığını yarından itibaren devralacağını hatırlatan Altun, "Allah'ın izniyle teşkilat çatısı altında enformasyon alanında gerekli iş birliği ve ortak tutumun sağlanması, koordinasyonun derinleştirilmesi yönünde de gayret sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.