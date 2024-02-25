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İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maç izlediği görüntüleri paylaştı
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25 Şubat 2024 Pazar 23:28:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 23:28:00

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maç izlediği görüntüleri paylaştı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçını izlediği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabında, Erdoğan'ın, partisinin mitingi sonrası ziyaret ettiği Adana Valiliğinde, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye'nin İzlanda'yı 76-75 yendiği maçı izlediği görüntülere yer verdi.

Fahrettin Altun, görüntüleri, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adamın zaferine böyle eşlik etti" ifadesiyle paylaştı.

Etiketler : Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Basketbol Maçı İzleme
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