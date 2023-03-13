VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Kasım Güler 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri Bakanlığı 81 ile 'seçim genelgesi' gönderdi
İletişim Başkanı Altun, Avrupa Parlamentosunda 'dayanışma' konulu panelde konuştu
TFF milli takımın yurt dışındaki maçlarıyla ilgili bilet uyarısı yaptı
HSCB, iflas eden SVB'nin İngiltere'deki iştirakini satın alıyor
TSK Özel Eğitim Merkez Komutanlıkları depremzedelere yuva oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'i ziyaret etti
İstanbul'da sosyal konutların kura tarihleri belli oldu
"Malatya genelinde ve şu anda 150 noktada enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor"
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Bakan Yanık'tan kadına yönelik şiddetle mücadele paylaşımı
BM, Türkiye'deki depremlerde tarihinin en büyük arama kurtarma operasyonunu koordine etti
Grev nedeniyle Paris'te yığılan çöpler sağlığı tehdit ediyor
Emtia piyasalarında geçen hafta sert düşüşler öne çıktı
Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu
Türkiye'nin teknoloji yatırımları meyvelerini vermeye devam ediyor
İcra yoluyla çocuk teslimine son veren özel merkez sayısı 597'ye ulaştı
Seçim takviminin başlangıç tarihi belirlendi
Kuş cennetine can suyu
Özel'den kazandığı manevi tazminatı depremzedelere bağışladı
Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasındaki toplantının tarihi belli oldu
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Geçen yıl doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 35 düştü
Bakan Özer'den LGS açıklaması
13 Mart 2023 Pazartesi 14:35:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 14:35:00

İletişim Başkanı Altun, Avrupa Parlamentosunda 'dayanışma' konulu panelde konuştu

ABONE OL

İletişim Başkanı Altun, Sayın Cumhurbaşkanımız asrın felaketini siyasete malzeme etmeye çalışanların aksine "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla tek meselesinin yaraları sarmak olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Parlamentosunda 'dayanışma' konulu panelde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sayın Cumhurbaşkanımız asrın felaketini siyasete malzeme etmeye çalışanların aksine "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla tek meselesinin yaraları sarmak olduğunu ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fahrettin altun afet canlı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX