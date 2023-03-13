İletişim Başkanı Altun, Avrupa Parlamentosunda 'dayanışma' konulu panelde konuştu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Parlamentosunda 'dayanışma' konulu panelde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sayın Cumhurbaşkanımız asrın felaketini siyasete malzeme etmeye çalışanların aksine "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla tek meselesinin yaraları sarmak olduğunu ifade etti.

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